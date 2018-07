Il 4 agosto a San Costantino Calabro la Sagra della Pitta China

Ancora una volta il conto alla rovescia è iniziato, la sagra più attesa e cliccata dell'estate Vibonese sta per arrivare. La macchina organizzativa della Pro Loco di San Costantino Calabro è in moto ormai da mesi e tutto ferve in vista dell'evento.

Sabato 4 agosto 2018, alle ore 21.00, si darà inizio alla XXIV edizione della Sagra da "Pitta China". La cosiddetta "pitta china", specialità gastronomica sancostantinese, servendosi di semplici ingredienti quali il lievito, la farina, l'acqua e i pomodori, il tonno, le olive, i peperoni e le acciughe, riesce a mettere in risalto gli antichi e forti sapori della nostra Calabria. L'impasto, preparato da mani esperte, dopo una lunga lievitazione viene cotto nel forno a legna, che ne esalta maggiormente il sapore, rievocando ai più adulti e facendo conoscere ai più giovani un tipico prodotto della tradizione contadina. La manifestazione, con il tempo, è divenuto un punto di richiamo per molte persone provenienti da tutta la Calabria e per numerosi turisti, dando così una maggiore visibilità al comune e alla provincia. Una serata all'insegna del divertimento e del buon gusto.

Durante la serata potrete degustare il meglio dell'enogastronomia calabrese, accompagnati dalla musica dei "Toni Alti" e dai "Moruga" che saranno punto di riferimento per un'eccezionale serata all'insegna del divertimento.