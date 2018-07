Ferro (FdI) chiede riattivazione stazione ferroviaria Francavilla Angitola (VV)

Il deputato di Fratelli d'Italia Wanda Ferro depositerà una interrogazione al governo per chiedere di valutare la riapertura della stazione ferroviaria di Francavilla Angitola: "Si tratta di una stazione che rappresenta uno snodo nevralgico per il popoloso comprensorio dei comuni dell'Angitola, nel Vibonese, tra l'altro perfettamente funzionante e ristrutturata da poco, ma nella quale da quattro anni ormai non si fermano treni, e che è ridotta ad una struttura fantasma".

"Una decisione che, considerato anche lo stato disastroso della viabilità interna nel Vibonese, penalizza migliaia di lavoratori pendolari e studenti che devono raggiungere le sedi universitarie calabresi, ma anche lo sviluppo di una zona costiera ricca di strutture produttive e ricettive e che soprattutto nel periodo estivo registra una elevata presenza turistica. Tra l'altro la riapertura della stazione consentirebbe un facile e veloce collegamento con la stazione di Lamezia Terme Centrale e l'aeroporto". "Condivido quindi la mobilitazione promossa dai sindaci del comprensorio - quelli di Francavilla Angitola, Maierato, Monterosso, Capistrano, Polia e Filadelfia - e chiedo quindi che il governo intervenga con Trenitalia e Rfi per sollecitare la riattivazione della stazione", conclude l'on. Wanda Ferro.