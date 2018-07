Festeggia il suo primo anno di vita impresa.italia.it, il cassetto digitale dell'imprenditore, un servizio -realizzato da InfoCamere per conto del sistema camerale – grazie al quale ognuno dei circa 10 milioni di imprenditori e amministratori di imprese del nostro Paese ha la possibilità di accedere gratuitamente, anche da smartphone o tablet, alle informazioni ufficiali sulla propria azienda depositate nel Registro delle Imprese, in modo facile, sicuro e veloce.

Un anniversario festeggiato insieme ai 100.000 imprenditori italiani che ad oggi hanno già aperto il cassetto digitale della propria azienda dalla piattaforma impresa.italia.it.

I documenti accessibili vanno dalla certificazione d'impresa (la visura camerale, già tradotta anche in inglese) alle informazioni su certificazioni biologiche e rating di legalità; dallo statuto al bilancio, fino alle pratiche inviate allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede l'impresa. E prossimamente - per chi utilizza il sistema gratuito delle Camere di Commercio fatturaelettronica.infocamere.it - anche le fatture elettroniche che ha emesso.

"La competitività delle imprese e dei mercati, in questa frenetica era digitale, richiede sempre più il ricorso a nuovi strumenti, servizi e soprattutto processi che assicurino innovazione, velocità, semplicità e trasparenza -ha detto il presidente della Camera di Commercio di Vibo Valentia Antonio Catania-. Il sistema camerale ha colto questa esigenza varando, proprio un anno fa, il servizio impresa.italia.it che offre al sistema produttivo, a costo zero, uno strumento efficace per lo sviluppo, per creare valore e lavoro, guardando tanto al mercato interno che a quelli esteri. Più di 100mila imprenditori hanno già colto questa opportunità, e le Camere di Commercio continuano ad essere impegnate quotidianamente sui territori per un'alfabetizzazione digitale sempre più diffusa e funzionale alla crescita."

La piattaforma è stata pensata secondo il criterio "mobile first" e realizzata seguendo appieno le line guida dell'AgID per offrire un'esperienza semplice e sicura per ogni utente. Si configura come un vero e proprio 'cassetto digitale' in cui l'imprenditore ha sempre a portata di mano l'identikit digitale della propria impresa, da condividere in modo semplice e intuitivo con partner, clienti, fornitori, banche e professionisti. Ma anche per inviarli alla Pubblica Amministrazione per partecipare a gare o bandi (anche internazionali, visto che tra i documenti disponibili c'è la visura dell'impresa già tradotta in inglese).

Per accedere ad impresa.italia.it è sufficiente essere in possesso delle identità digitali che consentono di identificare il cittadino-imprenditore: lo SPID (il Sistema Pubblico di identità digitale), o la CNS (la Carta Nazionale dei Servizi).