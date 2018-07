Vibo, pubblicato bando per concessioni provvisorie stagionali

L'assessore alla Pianificazione urbana sostenibile e Valorizzazione del Patrimonio Katia Franzè comunica a quanti sono interessati che è stato pubblicato il bando per le concessioni provvisorie stagionali per l'anno 2018 in attesa che si concluda l'iter di approvazione del piano spiaggia adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 5.12.2014.

Tale bando prevede l'assegnazione di concessioni demaniali provvisorie per un numero massimo di 5 aree già previste nel piano spiaggia comunale sopra citato per la zona d'ombra e servizi minimi essenziali.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 19.7.2018 utilizzando la modulistica e seguendo le indicazioni riportate nello stesso bando che potranno essere consultate accedendo al sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia.

In relazione a ciò la delegata all'Urbanistica dell'esecutivo Costa ha così commentato:

"La pubblicazione del bando relativo alle concessioni demaniali provvisorie rappresenta un risultato importante per il nostro territorio e soprattutto per le attività interessate dallo stesso, risultato ancor più importante se si considera che il medesimo progetto lo scorso anno non ha ottenuto i pareri favorevoli da parte della Regione Calabria per tutta una serie di motivi ostativi. Ed invero – ha sottolineato l'assessore Franze'- grazie ad un lavoro serrato e continuo con gli Uffici Regionali preposti si è riusciti ad ottenere risposte più aderenti alle necessità del nostro litorale che avranno ripercussioni positive sia per i bandi dei prossimi anni, sia in ottica dell'adozione dello strumento di pianificazione settoriale (piano spiaggia). Con l'auspicio - ha concluso l'amministratrice - che ciò possa rappresentare solo il primo passo verso uno sviluppo sempre maggiore del settore e di conseguenza del nostro territorio".