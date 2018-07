Nicotera (VV), il 6 luglio la presentazione del nuovo progetto per una sinistra alternativa

"Il 14 Luglio a Roma alla Casa Internazionale delle Donne prima assemblea nazionale lanciata da Dem-A con Luigi De Magistris, Sindaco di Napoli, suo ispiratore e tante altre realtà tra le quali Il Sud che Sogna.

Appuntamento che rappresenta la svolta nell'azione collettiva del popolo della sinistra in Italia. Realtà civiche territoriali e nazionali, movimenti, associazioni, realtà sociali di base ed alcuni soggetti politici della sinistra hanno infatti cominciato ad immaginare durante un incontro preliminare a Napoli lo scorso 23 Giugno dove, una ipotesi di uno spazio di alternativa credibile che, innanzitutto, rifugga la sterile somma algebrica tra soggetti politici che si ripropone ad ogni scadenza elettorale". E' quanto si legge in una nota.

"In vista di questo primo fondamentale passo nazionale il Sud che Sogna, la rete calabrese che ha già partecipato da protagonista all'assemblea di Napoli dove, il nostro Portavoce Michele Conia ha preso parte ai lavori con un intervento molto incisivo ed applaudito, lancia un appello alla partecipazione popolare ai singoli e alle soggettività impegnate nel territorio calabrese in difesa dei diritti e contro il malaffare.

Insieme all'appello Il Sud che Sogna, che vede tra i suoi fondatori il Sindaco di Cinquefrondi Michele Conia e la Presidente dell'Avis di Nicotera Rita La Rosa, ha organizzato per venerdì 6 Luglio ore 18:00 Sala Consiliare Nicotera, un'assemblea regionale aperta, utile a garantire la massima e concreta partecipazione, ideale e fisica, alle donne e agli uomini della nostra regione che decideranno di contribuire a questa sfida attesa da tempo e non più rimandabile.

La sfida è costruire una opzione politica e culturale maggioritaria, in grado di riscrivere il lessico della solidarietà e del contrasto alle diseguaglianze e di organizzare una offensiva alle politiche xenofobe e regressive in grado di reagire all'attacco ai diritti che, in questi anni, sono stati messi sotto assedio prima dai governi dell'establishment e oggi, ancor di più, dal governo Lega-5Stelle.

Da Napoli il 23 Giugno e dal 6 Luglio da Nicotera, luogo simbolo delle contraddizioni calabre e delle lotte civiche calabresi continuiamo un cammino, mai arrestato, assumendo un punto di vista:

la frattura è basso contro alto, lo spazio è la confederazione delle autonomie che superi i confini nazionali e precipiti, immediatamente, anche sullo spazio europeo immaginando azioni mirate e promozione di campagne che coinvolgano direttamente le donne e gli uomini che credono nella difesa dei valori costituzionali, nella conquista di nuovi diritti e nell'affermazione dell'umanità contro la barbarie".