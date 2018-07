La Fit Cisl giudica positivamente il ripristino del collegamento veloce tra le Eolie e Vibo Marina, ma occorre implementare i servizi

"Con la partenza del servizio di collegamento marittimo, si concretizza, anche per la stagione Estiva 2108, il progetto di mobilità alternativa~ via mare – che prevede l' implementazione dei collegamenti marittimi mettendo in relazione la fascia costiera vibonese e non solo , la Sicilia. L' obiettivo fissato~oltre a quello di snellire i tempi di arrivo alle Eolie, è~ quello di~ incrementare i flussi turistici~~ rendendo~ più agevole il trasferimento~ via mare dei turisti,~~ rendendo in tal modo maggiormente competitiva l' offerta turistica degli operatori della filiera ricettiva su scala nazionale. Un servizio che da occasione al porto vibonese di iniziare a confrontarsi "veramente" in ambito di collegamenti turistici. Un' occasione importante anche per Vibo.Doveroso continuare a ringraziare le Istituzioni Siciliane che continuano a sostenere fortemente tale servizio. Un servizio che si auspicava venisse implementato sicuramente, anche se partito con due sole corse settimanali,ma purtroppo ad oggi ancora rimasto cosi come in avvio. Certo potra' essere implementato in "futuro"...,cosi come urgentemente bisogna dotare l' infrastruttura vibonese di : Una struttura ricettiva (pensilina /tendostruttura con posti a sedere e quanto meno dotata di servizi).E' veramente inammissibile vedere i viaggiatori oltre che trainarsi le valigie per Km, attendere sotto il sole cocente o seduti in terra sotto un po' d'ombra provacata dai silos del grano-Dopo due anni non siamo ancora riusciti ad avere collegamenti stabili x Aeroporto di Lamezia e Stazione di Vibo Pizzo Servizi (parcheggi-e indicazioni di viabilita').Sarebbe bene in questo contesto, far attraccare l' aliscafo al molo nuovo vicino la capitaneria (Bisogna fare qualche piccola modifica infrastrutturale ) . Questi sono elementi fondamentali per la buona riuscita del servizio. Adesso senza nessun proclama da parte di nessuno, ma facendo vera sinergia tra tutti, Enti, Istituzioni, Associazioni, troviamo il modo di migliorare , eliminare carenze e rendere efficiente il servizio e non continuare a fare come nostro solito..."lasciando tale collegamento solo come un "semplice approdo" Incentivare l' uso massivo dei collegamenti si traduce anche in assenza di code sulle strade e di vacanze e spostamenti più sicuri". Lo afferma in una nota la Fit Cisl Calabria.

Dettagli Creato Domenica, 01 Luglio 2018 18:33