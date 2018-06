Al via a Palazzo Santa Chiara “E…State a guardare”, la rassegna di cinema all’aperto promossa dal Sistema Bibliotecario Vibonese

"E...State a guardare": promette di stupire già dalla scelta del titolo il cineforum estivo del Sistema Bibliotecario Vibonese, divenuto ormai un appuntamento fisso per il pubblico vibonese, tanto per gli appassionati quanto per tutti coloro i quali abbiano voglia di trascorrere una serata piacevole in una location a dir poco suggestiva. Come già lo scorso anno, sarà infatti la splendida terrazza di Palazzo Santa Chiara ad ospitare le proiezioni in programma: cinque serate di buon cinema, con pellicole selezionate tra i maggiori successi di pubblico e critica del 2018.

Si comincia mercoledì 4 luglio con "Wonder", il film di Stephen Chbosky basato sull'omonimo romanzo di R. J. Palacio, che ha ottenuto una candidatura ai Premi Oscar e una ai BAFTA; la pellicola, che "ha mosso e commosso il mondo intero", racconta la storia del piccolo Auggie, nato con una rara malattia, per il quale ogni nuovo contatto con il mondo che lo circonda rappresenta una sfida.

Un cast stellare per "A casa tutti bene", opera che segna il ritorno ufficiale del regista Gabriele Muccino in patria (tanto che lui stesso lo ha definito fin dal principio "il film del ritorno a Itaca"), e che sarà proiettata mercoledì 11 luglio, mentre giovedì 19 luglio sarà la volta della commedia "ad energia pulita" "Downsizing" di Alexander Payne, in cui uno scienziato trova la soluzione per arginare il consumo eccessivo di energia: rimpicciolire gli uomini. Ma sarà davvero questa la soluzione a tutti i problemi?

Leone d'Oro al Festival di Venezia 2017, vincitore di 4 Premi Oscar 2018, tra cui quello per Miglior film, "La forma dell'acqua" (in programma per mercoledì 25 luglio) è senza dubbio la pellicola più attesa di "E...State a guardare": storia d'amore tra reale e surreale, l'opera del regista visionario Guillermo Del Toro ha come protagonista l'addetta alle pulizie Elisa (Sally Hawkins), una giovane eroina senza voce, intrappolata in un mondo di silenzio e solitudine; incaricata di ripulire un laboratorio segreto, Elisa si imbatte per caso in un pericoloso esperimento governativo: una creatura squamosa dall'aspetto umanoide, tenuta in una vasca sigillata piena d'acqua...

A concludere la serie di appuntamenti di cinema all'aperto "Ammore e malavita" (martedì 31 luglio), una commedia musicale diretta dai Manetti Bros. che lo scorso marzo si è aggiudicata il più importante riconoscimento del cinema italiano, il David di Donatello come Miglior film; protagonisti di questo "canto d'amore a Napoli" Ciro (Giampaolo Morelli), un killer al servizio del boss detto "o' re do pesce" e Fatima (Serena Rossi) , giovane infermiera e non ha nulla a che fare con la malavita. Una notte, Fatima vede per caso qualcosa che non dovrebbe e Ciro viene incaricato di ucciderla...

Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21.00

Ingresso singolo: euro 4,00 (euro 3,50 possessori BibliocardSBV)

Abbonamento: euro 15,00 (euro 12,00 possessori BibliocardSBV)