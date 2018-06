Sarà presentato mercoledì 27 giugno "Tropea Express", servizio che consente di spostarsi in treno verso ambite mete turistiche lungo la Costa degli Dei.

Per la Regione Calabria interverranno il Presidente, Mario Oliverio, l'Assessore alle Infrastrutture, Roberto Musmanno, e il Consigliere Michelangelo Mirabello.

Per Trenitalia parteciperanno il Responsabile Commerciale Divisione Passeggeri Regionale, Viorel Vigna, e il Direttore Regionale, Domenico Scida.

Con "Tropea Express" è inoltre confermato l' incremento, durante il periodo estivo, dell'offerta ferroviaria tra Lamezia e Rosarno per raggiungere facilmente spiagge e strutture alberghiere della rinomata Costa degli Dei.

L'appuntamento per gli accrediti è alle ore 9.30, al binario 1 della stazione ferroviaria di Pizzo.

Il programma prevede partenza ore 10.13 con Regionale 22671 e arrivo a Tropea ore 10.43.

Una breve passeggiata a piedi consentirà di arrivare al vicino Centro Culturale di via Francesco Barone, sede della conferenza stampa.