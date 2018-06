Maltempo nel Vibonese, Furgiuele: "Regione chieda stato d'emergenza"

"La gravità dei danni provocati in questi giorni dalle forti precipitazioni piovose registratesi nel vibonese, in particolare nella zona di Nicotera, impone provvedimenti urgenti e coordinati, tesi a lenire i disagi che la popolazione sta vivendo sulla propria pelle". Lo afferma, in una nota, Domenico Furgiuele, segretario regionale della Lega Salvini Premier. "Senza contare - prosegue Furgiuele - che siamo già nella stagione turistica e le legittime aspettative degli operatori, e dei lavoratori, del settore non possono essere ulteriormente frustrate".

"È vero che ancora una volta la Protezione Civile guidata egregiamente dal professore Tansi è stata all'altezza del compito, nonostante le carenze organiche che lo stesso suo responsabile aveva evidenziato nei giorni scorsi. È altresì vero però che siamo assolutamente indietro per quanto concerne l'attuazione di misure di prevenzione con riferimento al rischio idrogeologico, che continua ad essere altissimo nella nostra terra. Per tale ragione in queste ore - sostiene ancora il segretario regionale della Lega - ho avuto modo di avviare una serie di contatti a livello governativo al fine di aprire un vero e proprio focus sulle aree calabresi maggiormente colpite dagli ultimi fenomeni temporaleschi. Ritengo tuttavia necessario che la Regione Calabria e gli enti locali debbano stringere i tempi per quanto di loro competenza e richiedere con forza la dichiarazione dello stato di calamità naturale".