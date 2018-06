i concluderà domenica 24 Giugno dalle 17.30 il progetto territoriale "Lo sport è gioia" del Coni Point di Vibo Valentia, guidato dal Delegato Provinciale Bruno Battaglia a Paravati di Mileto.

Il progetto organizzato dal Comitato Regionale CONI Calabria, in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria degli Angeli di Paravati e con l'Oratorio Mamma Natuzza diretto dal Parroco don Domenico Muscari, dopo gli incontri settimanali che si sono svolti dal mese di aprile a quello di giugno, tenuti dagli esperti del CONI Vibonese Elisabetta Carioti e Francesco Mirenda, si concluderà con una manifestazione presso il campo dell'Oratorio Mamma Natuzza.

La scelta dell'Oratorio per lo svolgimento del progetto non è casuale ma dettata dalla storicità di un contesto di sano sport e divertimento; lo sport all'interno dell'Oratorio, infatti, ha trovato sin da sempre terreno fertile per accrescere e mettere al servizio di chi partecipa le proprie potenzialità educative, fondamentali per la formazione spirituale e gli aspetti relazionali.

L'Oratorio rappresenta un luogo privilegiato per lo sviluppo dello sport, portatore di valori quali: il rispetto delle regole, l'insegnamento della disciplina, l'allenamento alla fatica e al sacrificio per raggiungere un risultato, la tensione al miglioramento dei propri limiti, l'accettazione della sconfitta, l'importanza della gestione della vittoria.

Il programma per la manifestazione conclusiva prevede la dimostrazione da parte dei bambini che hanno preso parte al progetto in dei percorsi di abilità motoria e altre attività di gioco sport, appresi nel corso delle lezioni tenute dagli esperti del Coni Point Vibonese.

A seguire sarà il turno dei ragazzi delle Associazioni Sportive Locali e dell'oratorio, pronti a divertirsi nella pratica delle diverse discipline sportive che animeranno il proseguo della giornata.

A concludere la giornata all'insegna dello sport sarà il saluto delle Autorità locali e la premiazione dei partecipanti con un buffet allestito a cura delle mamme della Parrocchia di Paravati.