Paura a Vibo Marina, esplode caldaia: nessun ferito

Paura la scorsa notte a Vibo Marina per l'esplosione di una caldaia in un palazzo sito in via Santa Venere. Lo scoppio si è verificato in un appartamento al secondo piano ed é stato preceduto da una fuga di gas avvertita dagli occupanti dell'alloggio e da altre persone residenti che hanno fatto in tempo a mettersi in salvo.

A causa dell'esplosione, udita a centinaia di metri si distanza, gli abitanti del quartiere e di quelli vicini sono stati svegliati di soprassalto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. I primi, in particolare, hanno messo in sicurezza la caldaia e rimosso i vetri finiti in strada. "Poco prima dell'esplosione abbiamo avvertito odore di gas e ci siamo allontanati appena in tempo, ma la paura è stata tanta", hanno detto alcuni testimoni.