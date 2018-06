Capo Vaticano: dal 20 giugno tornano i mercatini artigianali

Da Mercoledi 20 Giugno 2018 tornano a Capo Vaticano i MERCATINI ARTIGIANALE DEL CAPO i quali si protrarranno sino a Domenica 16 Settembre ; gli eventi si terranno in ogni giornata di Mercoledi e Domenica dalle ore 18,00 alle 24,00 in Viale Giuseppe Berto (lato Chalet) e saranno riservati a hobbysti , artigiani ed artisti i quali potranno esporre oggettistica d'arte varia, lavorazioni in vetro artistico , piccoli oggetti d'antichità, oggetti di collezionismo, prodotti per la persona ed enogastronomia locale.

Dopo il successo dell'edizione 2017 che ha animato Viale Giuseppe Berto durante la scorsa estate tornano pertanto gli eventi organizzati dall'Associazione Tropeaeventi con il patrocinio del Comune di Ricadi e la collaborazione dei commercianti di Viale Giuseppe Berto.

Le serate di mercatino saranno allietate da micoroeventi musicali , mostre d'arte varia di pittura,, scultura, libri antichi ed altro ancora.

Qualche posto è ancora disponibile per gli espositori delle categorie antichità, collezionismo di dischi ed altri oggetti antichi del secolo scorso... e materiale vintage.

Per coloro che volessero aderire o avere informazioni sui Mercatini è sufficiente che ne facciamo richiesta a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando alla infoline 389-1031247.