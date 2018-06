Rissa in autogrill su A2: una denuncia

I carabinieri di Pizzo sono intervenuti nell'area di servizio dell'autostrada A2 dopo che era stata segnalata una rissa. Giunti sul posto, dopo aver raccolto le prime testimonianze e col supporto delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, i militari sono riusciti a ricostruire ciò che poco prima era successo. Presumibilmente per futili motivi, tre giovani avevano dato vita ad una rissa con spintoni, schiaffi, pugni e calci, lanciandosi addosso anche due sgabelli. Il tutto sotto gli occhi attoniti degli avventori, i quali si erano ritratti, assistendo impotenti a quanto stava accadendo. Grazie all'immediata attività info-investigativa, i carabinieri sono riusciti in breve tempo ad individuare e denunciare una delle tre persone coinvolte, mentre le altre due sono in via d'identificazione.

Dettagli Creato Domenica, 17 Giugno 2018 16:24