Caffo unica azienda calabrese tra Champions nazionali

Si è tenuto Venerdì 15 giugno a Napoli nel complesso monumentale di San Lorenzo maggiore, l'evento "Il Sud genera futuro" promosso dal Corriere del Mezzogiorno e da Filiberto Zovico, fondatore di ItalyPost e condotto dal vicedirettore del Corriere della Sera Daniele Manca, in cui sono state presentate le 500 imprese che in Italia hanno battuto la crisi e competono con le global companies. Di queste imprese, solo 37 si trovano nel Sud Italia e solo una in Calabria.

In Calabria Sebastiano Caffo, amministratore della Distilleria Caffo, oltre che dell'azienda Borsci San Marzano, è stato l'unico campione ad essere presente a questo prestigioso evento raccontando la storia di un'azienda che negli ultimi anni è cresciuta in modo esponenziale fino a diventare una realtà internazionale.

Presenti tanti ospiti, tra cui Patrizia Grieco presidente dell'Enel, Paolo Scuderi presidente Adler, Michele Cinaglia presidente Engineering.

"Abbiamo portato le eccellenze a Napoli - spiega il direttore Manca – perché fare impresa al Sud è più problematico che farlo in Veneto, però proprio questo dimostra che è possibile farlo e quindi le eccellenze che abbiamo presentato in questa occasione fanno un po' da punto di riferimento per tutte le altre imprese e soprattutto per i nuovi imprenditori che vogliono cominciare, perché qui al Sud si può fare impresa. Ci sono società che vendono in tutto il mondo, ci sono eccellenze tecnologiche che al Nord non ci sono. Quindi siamo qui per raccontare questo Sud- conclude il vicedirettore del corriere della sera".