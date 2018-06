Il 15 giugno sit-in della Cgil Vibo Valentia: “Apriamo i porti. Restiamo umani”

"In queste ore che precedono il proclamato sciopero nazionale dei lavoratori del settore agricolo, Coldiretti, Cia e Confagricoltura hanno riaperto il tavolo per il rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Una delegazione trattante dei sindacati di Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, dunque, è stata convocata per giorno 19 giugno. Per tali ragioni, lo sciopero nazionale programmato per il giorno 15 giugno è stato sospeso. Ma pur venendo meno le ragioni dello sciopero, essendo di fatto riaperto il tavolo di trattativa nazionale, si mantiene la mobilitazione già proclamata e l'iniziativa prevista per Venerdì 15 Giugno, alle ore 10, con presidio di lavoratori presso la Prefettura di Vibo Valentia. Il sit- in, a cui parteciperanno anche partiti, associazioni e movimenti del territorio sarà per noi l'occasione di esprimere la solidarietà e la vicinanza al giovane Soumayla Sacko, ucciso barbaramente a San Calogero, e condannare con costernazione e fermezza la scelta del Governo di chiudere i porti italiani impedendo di fatto l'approdo alla nave Aquarius con a bordo 629 migranti tra cui minori non accompagnati, bambini e donne incinte. Si tratta di un atto di estrema gravità, che testimonia la deriva razzista che stanno segnando le politiche sull'immigrazione in Italia. La Cgil tutta reputa intollerabile questa situazione in cui l'Italia non si fa garante dei diritti umani universali, salvaguardati dal diritto internazionale, dal diritto marittimo e dalla Carta costituzionale. La nostra mobilitazione pacifica vuole mette al centro le persone e i loro bisogni, lanciando un chiaro messaggio al Governo Nazionale: chiudere i porti significa negare il diritto all'esistenza di bambini, donne e uomini. Allo stesso tempo, come sindacato ci schieriamo al fianco di tutti quei sindaci delle città portuali italiane – fra cui il primo cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà - che in queste ore hanno dichiarato la propria disponibilità ad accogliere la nave Aquarius e prestare i necessari soccorsi. Apriamo i porti, e restiamo umani". Lo scrive la Cgil Vibo Valentia.

Dettagli Creato Mercoledì, 13 Giugno 2018 11:20