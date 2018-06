L’iniziativa “In viaggio verso le aziende” fa tappa a Maierato (VV) presso l'azienda "Callipo"

L'iniziativa "In viaggio verso le aziende", istituita per celebrare i 120 anni della Cassa Nazionale di Previdenza per l'Invalidità e la Vecchiaia degli Operai, arriva in Calabria per incontrare l'azienda Callipo e i suoi dipendenti, unica azienda selezionata su tutto il territorio calabrese.

Per tutta la giornata di venerdi, dalle 9.00 alle 17.00, sarà a disposizione dei lavoratori un vero ufficio mobile dotato di quattro postazioni per la consulenza sui temi previdenziali e contributivi. Alle ore 9.00, all'interno dell'azienda si svolgerà un incontro con il management aziendale, una delegazione di dipendenti e i rappresentati INPS per presentare l'iniziativa. Il programma prevede: - ore 09.00 apertura ufficiale del truck con l'ufficio mobile INPS - ore 09.30 presentazione iniziativa - ore 10.00 proiezione video INPS - ore 10.15 conclusioni e Q&A