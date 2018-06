"Mai piu' leggi speciali mai piu' leggi discriminatorie, mai piu' intolleranza", dice Maurizio Martina richiamando in aula alla Camera l'intervento di Liliana Segre, ieri al Senato. "Altro che banalizzare quello che e' avvenuto in queste ore in Calabria", aggiunge in riferimento all'assassinio del sindacalista maliano Sacko. "Altro che liquidare quel fatto come fatto che devi richiamare, perche' ti costringono a farlo. Altro che destra e sinistra non ci sono piu'. Si sono incaricati i suoi ministri nel dire che questa differenza c'e', eccome".

Dettagli Creato Mercoledì, 06 Giugno 2018 12:12