Migrante ucciso, Unhcr: "Irresponsabile chi fomenta intolleranza"

L'Unhcr esprime "profondo dolore" per l'uccisione di Soumaila Sacko, giovane maliano di 29 anni attivista per il sindacato Usb e il ferimento di altri due connazionali lavoratori stagionali. "Siamo profondamente scioccati per la tragica scomparsa di Soumaila Sacko e siamo vicini ai familiari e agli amici delle vittime. In un clima sempre piu' caratterizzato da tensioni e intolleranza - afferma Felipe Camargo, Rappresentate dell'Unhcr per il Sud Europa - condanniamo questo episodio di brutale violenza che si e' consumato in un territorio complesso e caratterizzato da situazioni di forte degrado, marginalita' e sfruttamento". Negli insediamenti informali nell'area di Rosarno, molti dei quali hanno assunto un carattere permanente, nel tempo hanno trovato una sistemazione oltre mille persone tra cui richiedenti asilo, titolari di protezione e lavoratori con regolare permesso di soggiorno. "E' solo attraverso prospettive di piena inclusione sociale, in presenza di un regolare accesso ai servizi e di tutela legale che sara' possibile sottrare queste persone a forme di sfruttamento", dice Camargo.

L'Unhcr chiede che vengano "tempestivamente realizzati gli interventi per il territorio della Piana di Gioia Tauro, condivisi dalla Regione Calabria con la nostra Agenzia, che comprendono servizi sanitari, sociali e alloggiativi per i rifugiati che vivono sul territorio in condizioni di estremo disagio e marginalita'". E auspica che le misure previste dal Piano nazionale di integrazione "siano sostenute da risorse adeguate per garantire interventi sempre piu' efficaci per l'accoglienza e l'integrazione". Mentre le indagini proseguono e si chiariscono le responsabilita' di questo omicidio, l'Unhcr "condanna con fermezza anche ogni irresponsabile tentativo di fomentare discriminazioni e strumentalizzare episodi gravi, come questo, e chiede che i fatti siano riportati dai media e dagli attori politici con la dovuta chiarezza e accuratezza".