Un autocarro si ribalta sull’A2

Rallentamenti e code sull'autostrada A2 a causa di un incidente nei pressi dello svincolo di Vibo Valentia-Sant'Onofrio. Per cause ancora in fase di accertamento, un autocarro adibito al trasporto di frutta e verdura si e' ribaltato ostruendo una delle corsie di marcia in direzione nord. Il sinistro non ha causato feriti

Sul posto Polizia stradale proveniente dal Vibo Valentia e personale dell'Anas al fine di ripristinare la circolazione.