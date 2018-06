"Alcune dichiarazioni del neo ministro degli interni destano grande preoccupazione. Ad una visione piegata su se stessa, opponiamo il modello Riace, esempio di integrazione e sviluppo. Per questo chiediamo a tutti i cittadini di sottoscrivere questo appello affinché vengano promossi e attuati più modelli di integrazione come quello di Riace e meno modelli di repressione come quello proposto con toni così violenti da Matteo Salvini". Così l'eurodeputato del Pd Giuseppe Ferrandino, dopo l'uccisione del 29enne maliano a San Ferdinando in Calabria. "In un mondo dove ormai la nostra capacità di emozionare e emozionarci si limita a 124 caratteri di un tweet - sottolinea l'europarlamentare - è nostra ferma intenzione chiedere al premier, Giuseppe Conte, al vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini e Luigi Di Maio di studiare, pubblicizzare e rafforzare il 'modello Riace' ed estenderlo in tutte le aree del Paese dove la marginalità e le condizioni degradanti impediscono una reale e possibile integrazione. Nessuno deve rimanere indietro. E soprattutto non deve rimanere indietro chi attraversa il Mediterraneo per fuggire da guerre, carestie e violenze che noi europei ci siamo lasciati ormai alle spalle grazie all'Unione europea". Ad avere firmato l'appello "Restiamo umani!", oltre allo stesso Ferrandino, finora vi sono i colleghi Renata Briano, Andrea Cozzolino, Cecile Kyenge, Gianni Pittella e Daniele Viotti.

Dettagli Creato Lunedì, 04 Giugno 2018 19:30