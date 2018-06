Migrante ucciso nel Vibonese, Eurostop: "Stop a chi fomenta odio razziale"

"L'omicidio di Soumaila è il prodotto di politiche che fomentano la guerra tra poveri. Soumaila Sacko immigrato dal Mali è stato ucciso. Era un bracciante, regolarmente in Italia, costretto a vivere una condizione inumana sia sul lavoro che per l'abitazione, in una condizione di schiavitù che dovrebbe essere impossibile in un paese considerato civile". E' quanto afferma un comunicato della Piattaforma sociale Eurostop aderente a Potere al popolo.

"Soumaila ed i suoi compagni - prosegue il comunicato - erano iscritti ed attivisti dell'Unione Sindacale di Base, che da tempo opera in quella regione per avere migliori condizioni umane per migliaia di braccianti, nonostante il silenzio e la connivenza delle autorità che copre le responsabilità dei padrone delle terre". "Ormai da tempo in Italia si sta costruendo una politica di odio razziale - rileva la nota - in particolare da parte della Lega e dell'attuale ministro degli interni Matteo Salvini, che sta lucrando i propri successi elettorali con la promozione di una guerra tra poveri ed una generale regressione della nostra società. L'odio razziale non è il prodotto solo dall'azione irresponsabile di politici come Matteo Salvini, ma anche da una crescente disuguaglianza sociale, foriera della guerra tra poveri causata dalle politiche economiche e sociali dell'Unione Europea ed aggravata dalle scelte sull'immigrazione, come gli accordi di Dublino".

"Per tutto questo l'omicidio perpetrato a Vibo Valentia non è stato un incidente - è detto ancora nel comunicato della Piattaforma sociale Eurostop - ma il prodotto di scelte politiche che diverranno ancor più pericolose con il governo Lega/M5S; il quale, avendo accettato i diktat dell'UE, per mantenere il consenso elettorale non potrà fare altro che incentivare il razzismo e la guerra tra poveri. Per contrastare questo governo e queste politiche la Piattaforma sociale Eurostop, aderente a Potere al Popolo, sostiene lo sciopero dei braccianti promosso dall'Usb per la giornata di oggi, 4 giugno, e sarà in piazza sabato 16 giugno aderendo all'appello alla mobilitazione della Federazione del Sociale dell'Usb".