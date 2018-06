Migrante ucciso nel Vibonese, Ferri (Pd): "No Far West"

"No a Far West, prudenza e sicurezza devono coesistere ed è importante rafforzare controlli, essere capillari, garantire certezza della pena ed espellere immediatamente chi delinque, ma occorre prudenza nel legittimare ed incentivare l'utilizzo di armi per evitare sparatorie". Lo afferma, in una nota, il deputato del Pd Cosimo Maria Ferri in relazione all'omicidio del migrante maliano Soumali Sacko, di 29 anni, e del ferimento degli altri due connazionali in Calabria. "Rafforzare la tutela del domicilio e delle persone - aggiunge Ferri - è giusto e può essere valutato ma non diamo l'idea di liberalizzare l'utilizzo di armi. Massima fiducia nelle forze dell'ordine e nella magistratura e necessità di potenziare risorse e mezzi sul territorio".

