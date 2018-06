Fatto brillare ordigno nel Vibonese

Un rudimentale ordigno esplosivo con tanto di miccia e' stato fatto brillare stamane a Mileto, nel Vibonese, dagli artificieri dei carabinieri nell'area dell'ex carcere. E' stato ritrovato in via Nicola Lombardi a pochi passi dalla strada Statale 18. La bomba, con tanto di lunga miccia, e' stata trovata nei pressi del contenitore utilizzato per la raccolta degli indumenti usati. Indagini sono ancora in corso da parte dei carabinieri per capire se l'ordigno sia stato abbandonato da qualcuno appositamente oppure se si tratti di un'intimidazione con destinatari ancora da individuare. (AGI)

