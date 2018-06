Giornata Nazionale dello Sport 2018 – Coni”. Le manifestazioni a Vibo Valentia

Domenica 3 giugno 2018 il CONI celebrerà la XV Giornata Nazionale dello Sport, festa aperta a tutti che si svolge contemporaneamente su tutto il territorio Nazionale, ogni anno dal 2003, la prima domenica di giugno.

Una grande festa all'insegna di chi ama e pratica lo sport e della promozione di tutte le discipline sportive coinvolte, con eventi e manifestazioni in molti Comuni italiani.

A Vibo Valentia, la manifestazione si svolgerà presso il Parco Urbano di Moderata Durant, e sarà curata dal CONI Point di Vibo Valentia guidato dal Delegato Provinciale Bruno Battaglia e dal suo staff tecnico coordinato dal Professore Salvatore Vinci.

Dopo l'inno nazionale prenderanno il via le diverse attività programmate. I bambini e i genitori presenti potranno cimentarsi nei più svariati sport, passando da percorsi motori di calcio, basket e pallavolo, a percorsi per mountan-bike, badminton, arti marziali, giochi di orienteering e altre diverse attività. Per concludere la manifestazione si svolgeranno due gare podistiche, una riservata a bambini e ragazzi, l'altra a persone maggiori di 16 anni.

Il tutto si svolgerà sotto la direzione del CONI che, in coordinamento con le associazioni e gli organismi sportivi operanti nel territorio ed insieme agli Enti Locali, promuovendo quindi iniziative volte a favorire e a valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell'individuo, di preservazione della salute, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.