Pizzo, pubblicato il bando da 300mila euro per il recupero della Villa comunale

Trecentomila euro per ristrutturare e rendere più sicura la Villa comunale di Pizzo. La Stazione unica appaltante, infatti, ha pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori ed entro il 22 giugno dovranno essere presentate le offerte economiche dalle ditte interessate.

A darne notizia è il sindaco Gianluca Callipo, che ha accolto con grande soddisfazione l'annuncio della pubblicazione. «Aspettavamo da tempo questo adempimento – ha commentato il primo cittadino -, senza il quale non era possibile utilizzare i 300mila euro di fondi reperiti grazie al lavoro degli assessori Maria Pascale e Fabrizio Anello. Ora, dunque, possiamo dare il via alla fase operativa per intervenire su un parco cittadino a cui i pizzitani sono molto legati».

Il progetto del Comune prevede innanzitutto il ripristino della viabilità pedonale interna alla villa, con il rifacimento dei sentieri e delle aree comuni. L'intervento riguarderà anche il recupero pieno dell'auditorium all'aperto, l'ammodernamento e la messa in sicurezza dell'edificio all'ingresso del parco, oltre a lavori che interesseranno la regimentazione delle acque. Infine, è prevista anche l'istallazione delle telecamere per la video sorveglianza e la realizzazione di un dog park, cioè un'area recintata e attrezzata dove i padroni dei cani potranno portare i loro amici a quattro zampe per condividere momenti di relax nella villa comunale.