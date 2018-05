‘Ndrangheta, omicidi nel Vibonese: chiusa l'inchiesta “Outset”

La Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha chiuso le indagini su due omicidi commessi nel Vibonese nel 2002 e nel 2006. Si tratta dell'omicidio di Mario Franzoni, ucciso nella frazione Portosalvo di Vibo Valentia, e dell'omicidio di Giuseppe Pugliese Carchedi compiuto lungo la strada che collega Vibo Marina a Pizzo Calabro. I delitti sarebbero maturati all'interno del clan Lo Bianco. Decisive per ricostruire i fatti di sangue, riporta l'Agi, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vibonesi Andrea Mantella e Raffaele Moscato. Quali sicari del delitto di Franzoni vengono indicati due esponenti del clan Giampa' di Lamezia Terme, in uno scambio di favori fra lametini e vibonesi. Otto in totale gli indagati nell'ambito dell'operazione antimafia denominata "Outset".

