Trasversale delle Serre, Tassone: "Aggiudicati i lavori nel tratto Monte Cucco-Vazzano"

Dopo quanto annunciato nei giorni scorsi, in merito ai lavori di completamento della Trasversale delle Serre, il sindaco di Serra San Bruno, Luigi Tassone, è stato contattato personalmente dall'Anas, la quale ha comunicato che «si è proceduto all'aggiudicazione efficace dei lavori relativi al tratto Monte Cucco-Vazzano».

Ad aggiudicarsi la gara d'appalto è stata l'impresa "Consorzio stabile".

«Da parte nostra - afferma Tassone – l'attenzione sarà massima di fronte ad un'opera molto importante per lo sviluppo dell'intero territorio, che collegherà lo Jonio al Tirreno passando per le Serre. Seguirò personalmente i lavori e informerò costantemente sia i cittadini di Serra che quelli del comprensorio sullo stato di avanzamento degli stessi, che prenderanno il via nel mese di aprile».