Acquaro (VV), in fiamme l’auto della figlia di un imprenditore del settore rifiuti

In fiamme un'autovettura parcheggiata in via Convento, nelle adiacenze del palazzo municipale. E' successo ad Acquaro, nel Vibonese. Le cause che hanno provocato l'incendio sono in corso di accertamento.

La proprietaria dell'auto andata distrutta è una casalinga di 37 anni. Ad accorgersi delle fiamme, che in poco tempo hanno divorato il mezzo, sono stati alcuni vicini svegliati dallo scoppio degli pneumatici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini, ed i vigili del fuoco di Serra San Bruno.

La donna è figlia del titolare di un'impresa che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani in diversi Comuni della provincia e che proprio lo scorso 22 gennaio è stata oggetto di un atto intimidatorio. Un addetto al servizio di nettezza urbana era stato fermato e sotto la minaccia di una pistola aveva dovuto consegnare ai malviventi il camion che stava conducendo. Il mezzo era stato ritrovato alcuni giorni dopo distrutto da un incendio.