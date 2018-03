«In merito ai lavori di completamento della Trasversale delle Serre, sono stato contattato, su mia richiesta, dai responsabili dell'Anas, i quali mi hanno garantito che il 28 marzo verrà fatta l'aggiudicazione efficace dei lavori relativi al tratto Monte Cucco-Vazzano e, subito dopo Pasqua, partirà il cantiere».

Lo fa sapere Luigi Tassone, sindaco di Serra San Bruno, cittadina principalmente interessata dall'ultimazione di un'opera attesa da anni, che collegherà lo Jonio al Tirreno passando per le Serre.

Prosegue, dunque, l'attenzione del primo cittadino rispetto alla questione relativa al completamento della Trasversale delle Serre, un'arteria «molto importante per lo sviluppo delle aree interne, troppo spesso isolate anche a causa della deficitaria condizione delle strade. In ogni caso – conclude Tassone – la nostra attenzione rimarrà alta fino a quando l'intera Trasversale non verrà ultimata».