A Vibo Valentia il reading “La via del pepe. I mercatini del mare”

La Fondazione Lilli sceglie lo spettacolo La via del Pepe di e con Massimo Carlotto per una speciale collaborazione con il Tropea Festival Leggere & Scrivere che, da sette anni, organizza a Vibo Valentia un ciclo di interessanti appuntamenti culturali.

Giovedì 22 Marzo alle ore 19.00, presso il Sistema Bibliotecario Vibonese, nella suggestiva sede del complesso monumentale Santa Chiara, Massimo Carlotto - scrittore apprezzato di noir legati spesso a vere e proprie indagini di cronaca e attualità –, porterà in scena uno spettacolo da lui scritto e ideato: "La via del Pepe. I mercanti del mare".

Da sempre i mercati del Mediterraneo sono stati centri di incontro tra culture che comunicano attraverso lo scambio di merci e quindi gusti, sapienze antiche, sapori e profumi che si mescolano, si contaminano. La storia di questi mercati, delle città di cui sono spesso il cuore, e delle genti che li hanno frequentati è davvero straordinaria e vale la pena essere raccontata attraverso un viaggio geografico e temporale che recuperi anche gli aspetti più strettamente culturali come la musica e la canzone che, nei secoli, sono state il collante narrativo dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo.

In questo progetto, tra parole e musica, abbiamo ricucito vicende personali e collettive di donne e uomini comuni ed eccezionali i cui destini si sono incrociati nei mercati di città come Cagliari, Algeri, Marsiglia, Tunisi, Palermo.

Una storia che parte dalla drammatica questione degli sbarchi sul Mediterraneo con il mare di Lampedusa sullo sfondo.

Sul palco con Carlotto, i musicisti Mauro Palmas e Maurizio Camardi, autori delle musiche originali.

La Fondazione Lilli, da molti anni impegnata sul territorio regionale nella promozione di iniziative volte alla raccolta fondi per la Ricerca sui tumori, sceglie uno spettacolo dedicato ad un tema urgentissimo qual è quello delle tratte illegali sul Mediterraneo, per sostenere e promuovere, attraverso il teatro e la musica, messaggi positivi sul rispetto e la condivisione, regole fondamentali da cui ripartire per la costruzione del bene comune.

Un appuntamento -off del Festival Tropea Leggere & Scrivere che si svolgerà, per l'edizione 2018, dal 2 al 6 di ottobre e che, come ogni anno, coinvolgerà autori, scrittori e artisti in un programma che spazia dalla musica, alla letteratura, alla scienza

L'ingresso al reading "La via del pepe" è gratuito.