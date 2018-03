Vibo, il Centro di Aggregazione Sociale e “ViboInsieme” insieme alla manifestazione di Libera

Il Centro di Aggregazione Sociale "Solidarietà ed Amicizia" di Vibo Valentia e l'associazione storico culturale ViboInsieme hanno deliberato di partecipare insieme alla prima giornata regionale della memoria e dell'impegno organizzata da Libera per domani mercoledì 21 marzo a Vibo Valentia.

"La nostra provincia da molti anni sta vivendo un periodo molto drammatico della sua storia – spiega la presidente del Centro, dott.ssa Donatella Fazio – criminalità, violenza, devianza giovanile sono problemi che riguardano direttamente tutti noi, nessuno escluso. Abbiamo il dovere di provare a dare ai nostri figli una società migliore in cui vivere, non possiamo sempre delegare o soltanto accusare gli altri, ma dobbiamo impegnarci e provare a cambiare. Per questo abbiamo aderito a questo importante momento di riflessione e confronto, anche per non dimenticare le tante vittime innocenti delle mafie per le quali ancora non è stata fatta giustizia. Siamo a fianco di Libera e di chi lotta le mafie."

Le due associazioni saranno presenti per dire ancora una volta "no alle mafie", continuando un percorso di legalità, solidarietà e di rinascita del territorio vibonese e della Calabria.