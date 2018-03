Fermi nel Vibonese, il Prefetto Longo plaude al lavoro dell'Arma dei Carabinieri

Il prefetto di Vibo Valentia, Guido Longo, in una nota, esprime il suo "sentito plauso per l'esito delle indagini condotte dall'Arma dei Carabinieri di Vibo Valentia, diretta dal tenente colonnello Gianfilippo Magro, che, sotto il sapiente coordinamento del Procuratore della Repubblica presso la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, dott. Nicola Gratteri, hanno consentito, nella giornata di ieri, di assicurare alla giustizia pericolosi esponenti della criminalità organizzata, operante in particolare sul territorio di Filandari". "L'operazione, in un territorio, qual è quello di Vibo Valentia, fortemente pervaso dalla criminalità organizzata - aggiunge il prefetto Longo - favorisce nel cittadino la percezione di legalità e di sicurezza che serve anche a ricostruire il legame fra la parte sana della popolazione e le istituzioni, ripristinando un rapporto fiduciario che non può e non deve sfaldarsi".

Dettagli Creato Venerdì, 09 Marzo 2018 20:38