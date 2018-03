Conclusi i lavori delle commissioni d’accesso in tre Comuni del Vibonese: relazioni inoltrate al ministero dell’interno

Si sono conclusi i lavori di tre commissioni d' acceso agli atti, nominate ad agosto scorso e prorogate ad ottobre, in tre Comuni del Vibonese, finalizzate ad accertare eventuali infiltrazioni mafiose. Le commissioni hanno rassegnato le loro conclusioni alla Prefettura di Vibo Valentia per quanto riguarda i Comuni di Briatico, Limbadi e San Gregorio d'Ippona.

Briatico e San Gregorio d'Ippona hanno gia' subito in passato il commissariamento per mafia. Limbadi, invece, nel 1983 e' stato sciolto d'autorita' dall'allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini, poiche', pur in assenza all'epoca di una legge sullo scioglimento per mafia dei Comuni, fra gli eletti figurava Ciccio Mancuso, fondatore e patriarca dell'omonimo clan.

La Prefettura, secondo quanto riporta l'Agi, ha quindi provveduto a stilare tre distinte relazioni che sono state inoltrate al Ministero dell'Interno per le valutazioni dei tre casi. La parola sull'eventuale scioglimento dei tre enti locali passa ora al ministro dell'Interno e dovrà poi passare dal Consiglio dei ministri.