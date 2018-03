Elezioni, Capria: "A Vibo Valentia e provincia risultato storico"

Dopo la maratona della campagna elettorale è tempo di bilanci per Forza Italia. Il coordinatore cittadino Giulio Capria esprime soddisfazione per il risultato ottenuto: «L'analisi del voto nella provincia di Vibo Valentia dimostra che Forza Italia è riuscita ad ottenere 15 punti percentuali in più sul dato regionale. Al Senato, infatti, la compagine azzurra si attesta intorno al 38,90 percento, il quoziente più alto della regione. Merito senza dubbio del carisma trainante di Giuseppe Mangialavori a buon diritto, oggi, inquilino di Palazzo Madama. E tuttavia, al di là del carisma personale del Senatore Mangialavori, il risultato è senza dubbio frutto dell'incessante lavoro svolto dallo stesso Mangialavori come coordinatore provinciale, un'attività di radicamento del partito che oggi da i suoi frutti».

«Nel tempo- spiega Capria- si è riusciti a strutturare il Partito creando comitati e coordinamenti in tutta la provincia, avvicinando le persone e rendendole partecipi di un grande progetto di rilancio dell'intero territorio. Attività che era già stata riconosciuta dai vertici nazionali con la candidatura al primo posto proporzionale. La risposta di Giuseppe Mangialavori e dell'intero partito, però, non si è fatta attendere dimostrando senza ombra di dubbio di aver meritato la fiducia riposta in lui dalla direzione nazionale. Non è possibile poi non evidenziare anche la grande soddisfazione per la vittoria di Wanda Ferro nel collegio uninominale Camera, un collegio in cui il centrodestra Vibonese si è dovuto confrontare con l'ondata di consensi captati dai cinque stelle e con il parlamentare uscente Bruno Censore. Un collegio considerato quasi impossibile prima del voto, e meritatamente conquistato dal centro destra. Anche in questa vittoria il contributo di Forza Italia è stato determinante lavorando incessantemente e con lealtà al fianco della Candidata di Fratelli d'Italia».

E conclude: «Ai due neo parlamentari giungano i miei più fervidi complimenti per il risultato ottenuto e l'augurio di riuscire a portare le istanze di questo territorio all'attenzione del governo mettendo la Calabria al centro dell'agenda politica nazionale. Infine il mio ringraziamento va ai componenti del coordinamento cittadino ed a tutti i militanti che con il loro impegno hanno contribuito a raggiungere questo risultato storico».