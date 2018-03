Danneggiato carrello espositivo struttura imprenditore Catania a Vibo Valentia

Ignoti hanno provocato danni, a Vibo, ad un carrello espositivo dell'imprenditore Domenico Catania che opera nel settore della vendita di mobili. La struttura, ubicata lungo la statale 18 in località Aeroporto, è stata bersagliata nottetempo da sassi e colpi di barre di piombo che hanno lesionato il vetro blindato provocando danni per qualche migliaio di euro. Catania, che in passato è stato fatto oggetto di episodi analoghi, ha denunciato l'episodio alla Questura di Vibo Valentia. Sul luogo è stato trovato il blocco di piombo utilizzato e adesso si procederà all'acquisizione e all'esame delle riprese effettuate dal sistema di videosorveglianza dell'attività commerciale e e di quelle registrate da altre telecamere limitrofe. In passato Catania, oltre all'incendio di altri due carrelli espositivi, ha subito altri danneggiamenti a due cancelli in ferro battuto e il taglio dei cavi del sistema di sorveglianza.

Dettagli Creato Domenica, 04 Marzo 2018 11:21