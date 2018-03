"Il Nuovo Grande Occidente ci salverà". È questo il titolo del libro (Gangemi editore) scritto da Cino Serrao, ex dirigente d'azienda, oggi consulente nei settori finanziario e industriale, che sarà presentato domani, 2 marzo alle 18.30, a Vibo Valentia, nella Sala scrigno del complesso monumentale del Valentianum.

All'evento interverranno le massime autorità della provincia, esponenti del mondo della cultura e dell'associazionismo.

Nel volume l'autore, vibonese di nascita (Serrao è infatti originario di Filadelfia), immagina «una aggregazione composta da Europa, Canada e Usa, necessaria a sostenere i valori occidentali, riavviare la crescita economica e in grado di garantire un futuro sereno per noi, per i nostri figli e per le future generazioni e contrastare l'avanzata impetuosa di Cina ed India».

All'aspetto culturale si lega anche l'iniziativa solidale: i proventi della vendita delle copie del libro nel corso della serata vibonese saranno infatti devoluti alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) Sezione di Vibo ed il ricavato destinato all'acquisto di un ecografo, necessario per la prevenzione e lo studio di patologie tumorali.

A moderare la presentazione del libro il giornalista Stefano Mandarano, direttore de "Il Vibonese".

Dettagli Creato Giovedì, 01 Marzo 2018 18:45