Pizzo, 750mila euro per la messa in sicurezza e il restauro di tre siti culturali

Ammontano a 750mila euro i finanziamenti destinati a Pizzo dal ministero dei Beni culturali per interventi di messa in sicurezza, recupero e restauro di tre siti monumentali di particolare interesse. L'assegnazione delle risorse è stata comunicata direttamente dal Mibact, nell'ambito di un piano nazionale che mira principalmente alla prevenzione antisismica della rete museale italiana.

I siti culturali napitini per i quali potranno essere usati i fondi stanziati sono: la ex tonnara Callipo (250mila euro), che si trova in via De Gasperi, la strada che dalla Marina conduce alla Stazione; la chiesa del Purgatorio e Madonna delle Grazie (300mila euro), un edificio seicentesco particolarmente apprezzato dai visitatori anche per la bellezza dei panorami; e la chiesa di Santa Maria delle Grazie (200mila euro).

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Gianluca Callipo, soprattutto con riferimento all'ex tonnara, un bene demaniale passato recentemente nella piena disponibilità del Comune.

«Da circa un anno - ha rimarcato Callipo - ci eravamo attivati per reperire i fondi necessari al recupero di questo edificio, che al di là del valore storico e culturale, ha necessità di essere messo in sicurezza. Con questo scopo, insieme ai responsabili della Soprintendenza, del Ministero e della Locamare di Pizzo, avevamo fatto una serie di sopralluoghi nei mesi scorsi per cercare una soluzione che risolvesse lo stato di abbandono e degrado che da lungo tempo interessa la struttura stabile. Lo stanziamento dei fondi va in questa direzione e consentirà di recuperare un luogo che, una volta restaurato, può esercitare una forte attrazione turistica, anche in considerazione della sua posizione direttamente sul mare».

Importanti anche gli stanziamenti a favore dei luoghi di culto, ha concluso il primo cittadino, «che consentiranno di valorizzare alcune delle più belle e caratteristiche chiese di Pizzo».