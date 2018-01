Volatili in pessime condizioni: sequestrata area nel Vibonese

I carabinieri della Compagnia di Tropea, a seguito dell'operazione effettuata il 4 gennaio scorso che ha portato all'arresto a Parghelia di un giovane con l'accusa di detenzione illegale di 350 chilogrammi di artifizi pirotecnici unitamente a materiale ricettato, hanno individuato una campagna in cui erano custoditi diversi animali tra cui molti volatili di origine esotica tenuti in stato di abbandono ed in pessime condizioni igienico-sanitarie. Molti di questi appartenevano a specie protette in via di estinzione. A conclusione degli accertamenti i militari hanno sequestrato l'intera area, mentre i volatili sono stati affidati al centro regionale di animali selvatici "Cras". Contestualmente il titolare dell'allevamento è stato denunciato in stato di libertà con l'accusa di abbandono di animali e detenzione di specie animali protette.

Dettagli Creato Sabato, 06 Gennaio 2018 20:32