Fabbrica abusiva di "botti" sequestrata nel Vibonese

Due quintali di botti di capodanno sono stati sequestrati dai carabinieri in provincia di Vibo Valentia, tra Serra San Bruno e Soriano Calabro, dove i militari hanno scoperto anche una fabbrica abusiva di giochi pirotecnici illegali. Il locale e' stato individuato nel corso di una serie di perquisizioni domiciliari eseguite nella mattinata di oggi. Nel laboratorio sono stati ritrovati circa 60 chili di materiale esplodente non catalogato e sprovvisto delle autorizzazioni per la libera vendita. Il proprietario, un uomo di 35 anni con precedenti di polizia, dovra' pagare sanzioni amministrative per 6.500 euro. La merce illegale, posta tutta sotto sequestro, avrebbe fruttato sul mercato piu' di 10.000 euro. (AGI)

Dettagli Creato Lunedì, 25 Dicembre 2017 13:40