Reggio Calabria, corso Garibaldi, ore 11. I veicoli transitano a stento direzione-monte, grazie al parcheggio "impossibile" dell'auto bianca sulla sinistra. Ma un camion rosso ci assorda col clacson bloccando il traffico per mezz'ora: non riesce ad andare... sul Corso (alle 11!), poco importa che a un metro ci siano i dissuasori antiterrorismo. Importa così poco che dopo 10' un furgoncino bianco si esibirà in un dribbling tra i blocchi di cemento che Dybala scànsati.

Macché "cinepanettoni" per "lordazzi": le feste natalizie noi le passiamo così, tra panettoni di cemento e scene assurde (senza controlli).