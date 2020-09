Volley, prosegue la preparazione della Tonno Callipo. Gargiulo: "Ansiosi di scendere in campo e carichi per la prima partita ufficiale"

Quella in corso è per la Tonno Callipo la settimana numero otto della fase di preparazione pre-season oltre che l'ultima senza gare ufficiali. Una settimana intensa che sarà alimentata dagli impegni sia in sala pesi che sul taraflex del PalaValentia per le sedute tecniche previste dal programma stilato da coach Valerio Baldovin e dal suo staff. I giallorossi saranno chiamati a sudare in palestra anche sabato mattina per poi godere della domenica di riposo.

Manca ormai veramente poco all'esordio ufficiale di Saitta e compagni nella stagione 2020-2021 che avrà inizio con il primo match di Coppa Italia contro Monza in casa dei lombardi, in programma domenica 13 settembre (alle ore 15.30 – diretta Eleven Sports).

Giorni cruciali per il tecnico veneto che coadiuvato dal suo secondo Francesco Guarnieri continua ad osservare i suoi uomini e a testare i meccanismi di gioco concentrandosi sulla definizione dei tratti fisionomici della squadra.

Tra le fila giallorosse si avverte il forte desiderio di riassaporare il gusto del volley giocato: "Siamo ansiosi di scendere in campo e siamo carichi a mille in vista della prima gara ufficiale. Nel frattempo stiamo lavorando intensamente e con concentrazione e siamo spronati dalla volontà di voler giocare bene" afferma il centrale Giovanni Maria Gargiulo. Due mesi di allenamento si sono rivelati utili per un processo di crescita globale del gruppo: "Stiamo migliorando giorno dopo giorno sia dal punto di vista tecnico che dell'unione e dell'intesa di gruppo. Stiamo sfruttando - prosegue l'atleta campano classe '99 - la possibilità di mescolare le nostre esperienze e le nostre capacità per ottenere una buona combinazione. Essere uniti ci servirà molto per poter affrontare un campionato difficile che ci metterà a dura prova ogni qualvolta giocheremo una partita".