Cetraro (Cs), tutto pronto per la 36esima edizione del ‘Pantavela’

Sulle banchine del porto che ospitano oltre 60 barche a vela si respira aria di festa. Sì, perché la regata del 2 agosto, per i velisti che frequentano il porto di Cetraro, il Centro Velico e la Lega Navale di Cetraro è soprattutto una festa, una di quelle a cui non si può rinunciare. Ma, naturalmente, si respira anche aria di sfida. C'è chi esce in mare per mettere a punto nuove vele, chi si allena per migliorare le prestazioni dell'imbarcazione e chi lavora sull'equipaggio per renderlo più affiatato. Ma c'è anche chi approfitta dell'occasione per ritrovarsi sulle banchine e programmare weekend fuoriporta, come il Birba Day, escursioni in barca rigorosamente in flottiglia, promosse dai soci-armatori, dal profumo prettamente conviviale.

Anche se alla seconda edizione, si tratta già di un grande successo, visto l'importante numero di imbarcazioni che hanno aderito all'iniziativa, facendo rotta verso la costa meridionale del Cilento. E sì, perché il CVL è anche convivialità, oltre che attività sportiva come quella in programma la prossima domenica, che avrà come cornice naturale la spettacolare scogliera dei Rizzi che si riflette sulle acque cristalline che bagnano la cittadina tirrenica. Le barche, dopo la partenza programmata alle ore 15:00 che avverrà in prossimità del molo foraneo del porto turistico di Cetraro, Bandiera Blu 2020, dovranno percorrere prima il lungo lato di bolina per raggiungere la boa posizionata verso il vento, al largo della scogliera, poi fare il giro di boa e issare le grandi vele colorate per fare rotta, col vento in poppa, verso l'arrivo. La barca che attraverserà per prima la linea di arrivo si aggiudicherà l'ambito Trofeo Pantavela-Grand Hotel San Michele.