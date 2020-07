CONI Calabria: la SRdS avvia la formazione in rete, iniziando dai Dirigenti Sportivi

Tutto pronto per il primo appuntamento online con la Scuola Regionale dello Sport Calabria diretta da Demetrio Albino, martedì 14 Luglio 2020, con l'aggiornamento per i dirigenti sportivi, tenendo conto delle nuove norme legate al covid 19.

4 incontri "smart" da un'ora e trenta ciascuno aggiorneranno studenti, laureati in scienze motorie, atleti, tecnici e dirigenti sportivi, nelle tematiche fondamentali quali: area giuridica, area fiscale, area comunicazione, area marketing e gestione delle risorse.

"Sarà il primo appuntamento in rete della SRdS Calabria, pronta a rimanere al passo coi tempi, offrendo occasioni formative per tutto coloro che vogliono alimentare costantemente il proprio bagaglio culturale e non arrendersi nell'infittire nuove relazioni, anche se virtuali". Queste le parole del Presidente Condipodero che si dice entusiasta di riprendere i lavori, mantenendo vivo il legame con il mondo federale che sta combattendo, unito, la battaglia per la sopravvivenza in un periodo di particolare emergenza.