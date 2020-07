La Volley Reghion conferma Katia Romeo, quarto anno in bianco-blu per la palleggiatrice

Katia Romeo giocherà con la Volley Reghion anche quest'anno.

La palleggiatrice è la seconda giocatrice ad essere riconfermata per la prossima stagione dalla squadra del Patron Rappoccio. Per Katia sarà il quarto anno consecutivo in maglia bianco-blu, con la quale ha conquistato due promozioni, prima in B2 e poi in B1 dopo la stagione appena trascorsa, da incornicia-re nonostante l'interruzione da Coronavirus. La Romeo, tra l'altro pasticcera di professione che spesso delizia compagne e staff tecnico con le sue prelibatezze dolciarie, andrà a ritrovare Capitan Borghetto, con il quale ha condiviso questi ultimi due trionfi.

Di seguito le dichiarazioni di Romeo:

"Questo è il quarto anno in questa società e non potevo che essere più che soddisfatta dopo una dop-pia promozione dalla C alla B2 e dalla B2 alla B1. Sarebbe banale e ripetitivo da dire "sono contenta". Invece, dico che dopo l'amarezza di non aver potuto concludere il campionato, ho voglia di ritornare in campo e mettermi in gioco. La nuova stagione sarà impegnativa, soprattutto per una come me che, oltre a praticare sport, lavora. Ma direi che sono pronta. Ringrazio tutto lo staff della fiducia datami, sono sicura che ci divertiremo."