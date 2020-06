Volley Cosenza: confermato l’allenatore Tonino Chirumbolo

Tonino Chirumbolo sarà l'allenatore ed il direttore tecnico della Volley Cosenza asd anche nella prossima stagione.

"Con Tonino ne stavamo parlando già da un po' di tempo – ha rivelato il presidente Filippelli –.. Sono lieto di poter annunciare che anche il prossimo anno sarà lui il nostro allenatore e mi auguro lo sia ancora a lungo.

Finora abbiamo fatto un bel percorso raggiungendo importanti traguardi e migliorando in maniera costante nei settori giovanili con la valorizzazione di diverse giovani atlete e con una grande crescita di tutto il movimento pallavolistico che ruota intorno alla nostra società– ha aggiunto il presidente –. Per la prima squadra in serie C i risultati sono andati persino oltre l'obiettivo che ci eravamo posti ad inizio stagione, con una posizione di vertice in classifica prima dello stop, in piena zona play off. Certo mi sarebbe piaciuto giocare una semifinale e tentare di arrivare in finale. Le sospensione delle attività causa la pandemìa ci ha tolto questa grande soddisfazione. Mi resta un po' di amaro in bocca su questo, ma ci riproveremo sicuramente l'anno prossimo".

Per il mister si tratta di una conferma. Già dai prossimi giorni la società sarà al lavoro per preparare una rosa sicuramente all'altezza ed uno staff tecnico di prim'ordine. La società e mister Chirumbolo hanno trovato il pieno accordo sul programma e sugli obiettivi stagionali. Ancora più attenzione sarà rivolta ai settori giovanili, come espressamente richiesto dall'allenatore, nel contesto anche della cooperazione e con altre importanti società del territorio e dei canali collaborativi con primarie società nazionali.