Volley, un atleta della Tonno Callipo fa rientro in Germania

Considerato il prolungamento della situazione di emergenza legata al Covid-19 che impedisce tuttora lo svolgimento degli allenamenti in palestra, la società comunica che l'atleta Simon Hirsch ha fatto rientro in Germania.

L'atleta, come anche tutto il resto della squadra, continuerà a seguire uno specifico programma di lavoro da casa stabilito dal preparatore atletico e a svolgere quotidianamente le sedute di allenamento in video call. L'opposto tedesco rientrerà a Vibo qualora avverrà la ripresa dell'attività agonistica.

Dettagli Creato Mercoledì, 25 Marzo 2020 13:47