Scherma, a Pianopoli il campionato regionale GPG Under-14: i risultati

Sabato 8 gennaio si è tenuto a Pianopoli (CZ) il Campionato Regionale GPG Under 14 alle sei armi, gara valida per l'assegnazione dei titoli di campione regionale delle categorie e come seconda prova di qualificazione ai Campionati Nazionali Under-14.

In evidenza i giovanissimi atleti del Club Scherma Cosenza che riportano a casa 7 titoli, inclusi tutti quelli della spada maschile, seguiti da Accademia della Scherma Reggio Calabria con 4 titoli fra spada e fioretto e da Polisportiva Scherma Corigliano e Scherma Reggio entrambi con 2 titoli. Dal fioretto arriva l'unico titolo per Platania Scherma.

Gara a parte per gli sciabolatori del Circolo Scherma Lametino, unica società in regione a praticare l'arma di taglio.

I nuovi campioni e campionesse regionali di scherma Under-14 sono:

FIORETTO

• Allieve (13 anni) Chiara Cosentino (Accademia della Scherma Reggio Calabria)

• Ragazze (12 anni) Elsa Costarella (Scherma Reggio)

• Giovanissime (11 anni) Martina Rita Cuzzola (Accademia della Scherma Reggio Calabria)

• Bambine (10 anni) Giulia Salimbeni (Club Scherma Cosenza)

• Allievi (13 anni) Giuseppe Bruno (Platania Scherma)

• Ragazzi (12 anni) Giuseppe Madeo (Polisportiva Scherma Corigliano)

• Giovanissimi (11 anni) Giuseppe Sammarro (Polisportiva Scherma Corigliano)

• Maschietti (10 anni) Lorenzo Ventagli (Club Scherma Cosenza)

SPADA

• Allieve (13 anni) Aurora Maria Ligato (Accademia della Scherma Reggio Calabria)

• Ragazze (12 anni) Mariachiara Pellicanò (Scherma Reggio)

• Giovanissime (11 anni) Martina Rita Cuzzola (Accademia della Scherma Reggio Calabria)

• Bambine (10 anni) Giulia Salimbeni (Club Scherma Cosenza)

• Allievi (13 anni) Francesco Dodaro (Club Scherma Cosenza)

• Ragazzi (12 anni) Riccardo Capone (Club Scherma Cosenza)

• Giovanissimi (11 anni) Mattia Urso (Club Scherma Cosenza)

• Maschietti (10 anni) Lorenzo Ventagli (Club Scherma Cosenza)

SCIABOLA

• Allieve (13 anni) Sara Greco (Circolo Scherma Lametino)

• Ragazze (12 anni) Gloria Davoli (Circolo Scherma Lametino)

• Giovanissime (11 anni) Martina Rita Cuzzola (Circolo Scherma Lametino)

• Bambine (10 anni) Rossella Zaffina (Circolo Scherma Lametino)

• Allievi (13 anni) David Iannazzo (Circolo Scherma Lametino)

• Ragazzi (12 anni) Vincenzo Carnovale (Circolo Scherma Lametino)

• Giovanissimi (11 anni) Pierpaolo Torquato (Circolo Scherma Lametino)

• Maschietti (10 anni) Angelo Chirumbolo (Circolo Scherma Lametino)