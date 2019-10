"Diversamente abili non significa rinunciare allo sport": l'Aida Onlus presenta il progetto

L'Aida Onlus l'associazione italiana diversamente abili con sede a Laureana di Borrello provincia di Reggio Calabria lo scorso mese di febbraio si è aggiudicata un bando nazionale promosso dalla fondazione Vodafone e fondazione con il sud. Titolo del progetto "Diversamente abili non significa rinunciare allo sport". La promozione dello sport paralimpico e l'inserimento dei ragazzi con disabilità è motivo di aggregazione e inclusione.

Presso il museo della Magna Grecia di Reggio Calabria si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto che partirà entro fine anno. Sono intervenuti alla conferenza Reno insardà presidente dell'Aida onlus, Leonardo di Giusto segretario dell' ASD giovani e tenaci di Roma e Lino Cangemi presidente onorario della sudtrek queste due ultime e associazioni sono partners di Aida Onlus. i tecnici che accompagneranno le associazioni nel progetto saranno Andrea Pellegrini campione paralimpico di scherma, Enza Petrilli campionessa paralimpica di tiro con l'arco e Clara podda campionessa paralimpica di tennis tavolo. La Comunicazione è stata affidata all'attrice ed autrice Annalisa Insardà. Il progetto prevede che durante tutto l'anno 2020 L'Aida Onlus assieme ai propri partner visiterà in tutte le province della regione Calabria circa 20 istituti scolastici dove i tecnici faranno vedere la pratica delle varie discipline quindi ragazzi normodotati e diversamente abili tutti seduti in carrozzina proveranno a praticare sport paralimpico. le federazioni a livello nazionale che hanno aderito al progetto sono la Fitarco federazione tiro con l'arco, la federazione Italiana tennis tavolo, la federazione italiana della scherma e calcio balilla. Naturalmente con il patrocinio del Cip Nazionale guidato dal Presidente Luca Pancalli. grande affluenza di partecipanti alla conferenza stampa con tante interventi e tanta curiosità per un evento. "Sono felice - ribadisce Reno Insardà - di portare un progetto innovativo per la Calabria".