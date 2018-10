PalaSparti inagibile, la Top Volley Lamezia trasloca a Vibo: “Burocrazia ci allontana dalla nostra città”

"Ancora senza una casa, ancora costretti a continui sacrifici, economici e logistici, pur di poter portare avanti il campionato. Con la speranza di poter presto tornare ad allenarsi e a giocare al PalaSparti , la Conad Lamezia non si arrende e, nonostante le avversità di questo avvio di stagione, tiene duro e prosegue il suo cammino". E' quanto si legge in una comunicato stampa della Top Volley Lamezia, società di pallavolo che milita nel campionato di A2.

"Le oggettive difficoltà incontrate nell'organizzare la prima gara 'casalinga' della stagione a Corigliano lo scorso 21 ottobre hanno spinto la società a cercare una soluzione diversa che non solo fosse più comoda da raggiungere per atleti e staff ma lo fosse anche e soprattutto per i tifosi giallorossi. È stato quindi raggiunto – è scritto nel comunicato - un accordo con la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia perché le prossime due gare casalinghe, previste per giovedì 1 novembre contro Brescia e domenica 4 novembre contro Santa Croce, si giochino al PalaValentia.

"Dobbiamo ringraziare il presidente Pippo Callipo per la sensibilità e la disponibilità mostrataci in questa situazione – afferma il presidente giallorosso Salvatore Rettura – Purtroppo arrivare fino a Corigliano per disputare le nostre gare casalinghe equivale ad una vera e propria trasferta e l'arrivo dell'inverno non potrà che complicare le cose. Non possiamo che ringraziare la società del Corigliano Volley per averci ospitato e dato disponibilità a giocare da loro. Ma speravamo di dover giocare nell'impianto di contrada Brillìa al massimo una gara. Sul fronte PalaSparti però non si è ancora risolto nulla e abbiamo virato sulla più vicina Vibo per agevolare i nostri spostamenti ma anche per venire incontro a quei tifosi che vorrebbero poter stare vicini alla squadra. Proprio a quei tifosi voglio rivolgermi – prosegue Rettura – adesso abbiamo bisogno di voi, non lasciateci soli. L'impatto con la nuova categoria è stato duro, lo stiamo pagando ma confido nel gruppo e sono certo che i risultati verranno. Ma questi ragazzi, tutti molto giovani, hanno bisogno di sentire il calore della città. La burocrazia ha tolto loro la possibilità di giocare a Lamezia e alla gente di Lamezia quella di poter assistere ad un campionato di A2. Noi stiamo facendo il possibile per riavvicinarci alla città, ora spetta a voi fare un passo per venirci incontro. Non lasciateci soli anche voi".