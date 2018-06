"Swell": l'evento sportivo dell'estate

L'evento sportivo dell'estate calabrese è stato come promesso un enorme successo tanto in termini di partecipazione quanto in termini di livello degli spettacoli offerti.

Swell, organizzato dall'Asc comitato di Reggio Calabria, arrivato alla sua quarta edizione ha raccolto a Sibari più di 1400 sportivi da tutta la Calabria e non solo offrendo un weekend di sport e benessere all'insegna del divertimento ma anche della formazione con stage tenuti da artisti di fama internazionale. Chiquito e i Domenican Power, Ronny Maden, Barbara Jmenez e Marco e Francesca si sono esibiti e hanno insegnato alle classi di salsa e caraibici mentre il campione mondiale di break dance Mowgly Bilardi ha raccolto i più giovani appassionati della disciplina più amata del momento. Ma Swell è anche aggregazione e disciplina e in questo hanno offerto puro spettacolo i mastri di tango argentino campioni del mondo Gustavo Guarnieri e Gabriela Perea. Presenti anche gli artisti di Cipro Daniel e Rafaela, Sophia e Nirida che si sono esibiti in una spettacolare Urban Kizomba e Zouk.

Tre generazioni a confronto, i più piccoli impegnati nel calcio che ha visto tutte 50 squadre contendersi il premio del torneo "Regno delle due Sicilie" sotto l'occhio vigile del mister Francesco Cozza che ha, infine, selezionato due giovani calciatori per uno stage, che inizierà a settembre, presso una società professionistica.

I giovani hanno avuto a disposizione diverse aree dedicate per apprendere la disciplina preferita e confrontarsi con maestri e professionisti di svariati settori. Non sono mancati allenamenti di spinning a bordo piscina, acquagym, step and tone, gympix, bootcamp, zumba, balli sociali e popolari, karate e arti marziali e tanto altro. Come il pilates che, con le classi di salute ha registrato il tutto esaurito, regalando agli ospiti di Swell un'anteprima d'eccezione: il Tocco!